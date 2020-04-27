2020-04-27T07:48:03+03:00
Происшествия

Тоболячке грозит пять лет тюрьмы за из-за находки в автобусе

Женщина прибрала к рукам чужой гаджет
Вадим Бегун
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Тоболячке грозит пять лет тюрьмы за из-за находки в автобусе. Фото - pixabay.com.Тоболячке грозит пять лет тюрьмы за из-за находки в автобусе. Фото - pixabay.com.
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Жительница Тобольского района обратилась в полицию с сообщением о пропаже у ее сына телефона за десять тысяч рублей. Парень потерял гаджет в автобусе, однако, вернувшись, не обнаружил его. Две женщины, которые в это время находились в салоне, сказали ему, что ничего не видели.

– Одна из зашедших женщин подняла с пола утерянный сотовый телефон и положила к себе в карман. В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленницы и задержали 37-летнюю подозреваемую. Злоумышленница свою вину признала и пояснила, что телефон хотела оставить себе для личного пользования, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время гаджет изъяли, его возвратят законной владелице. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении нее следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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