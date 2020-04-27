27 Апр 2020 2020-04-27T07:49:38+03:00

Поругавшийся с сожительницей тюменец сжег ее вещи и бытовую технику. Фото - pixabay.com.

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В дежурную часть отдела полиции Вагайского района поступило сообщение о том, что в селе Черное произошло возгорание в одном из частных домов. Здесь проживает женщина со своим сожителем.

Между парой произошла ссора из-за того, что мужчина пришел домой пьяным. Потерпевшая собралась и ушла к соседке, тогда сожитель попытался вернуть ее обратно и пригрозил, что подожжет дом.

– Женщина на угрозы не отреагировала, но злоумышленник поджег зажигалкой газету и бросил ее на вещи. В результате воспламенения пришла в негодность стиральная машина, холодильник и иное имущество, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что 39-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина неоднократно судим и вышел из тюрьмы около трех месяцев назад.

В настоящее время он свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU