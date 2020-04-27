2020-04-27T07:50:52+03:00
Происшествия

Тюменец ударил ножом в голову собутыльника из-за спиртного

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец ударил ножом в голову собутыльника из-за спиртного. Фото - pixabay.com.Тюменец ударил ножом в голову собутыльника из-за спиртного. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В голышмановскую полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в селе Усть-Ламенка 44-летнего мужчину ранили в голову. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Между потерпевшим и его знакомым в ходе распития алкоголя возник конфликт. В результате подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему два удара в голову.

– Ранее судимый 40-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции, он признал свою вину. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам запретили посещать городские кладбища
Поругавшийся с сожительницей тюменец сжег ее вещи и бытовую технику
Тоболячке грозит пять лет тюрьмы за из-за находки в автобусе
На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Тюменец ударил ножом в голову собутыльника из-за спиртного
Погода на 27 апреля в Тюмени: тепло и без осадков
Губернаторы Уральского федерального округа подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом
Два банкомата подожгли в Тюмени 26 апреля
Тюменские студенты и их потенциальные работодатели знакомятся онлайн
Тюменские парламентарии обсудили, как повысить престиж сельского врача
В Тюменской области подарки получат более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
Лесные голуби, вернувшиеся на Андреевское озеро, строят новое гнездо
В 2021 году в Винзилях появится крытый ледовый каток
Тюменцы обсуждают онлайн, как помочь местному бизнесу
Капуста, картошка, морковка, горох: тюменские дачники к посеву готовы
Рыбоводы Тюменской области за три месяца вырастили более 1 тысячи тонн рыбы
Тюменская область вошла в пятерку рейтинга по рождаемости
Как весело и с пользой провести время в самоизоляции, рассказали тюменцы
Советы клининга: тюменцам рассказали, как помыть окна безопасно
Школьники Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 Мая
В Конституции закрепят право россиян жить без войны
Тюменских школьников приглашают на онлайн-чемпионат по робототехнике