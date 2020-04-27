Тюменец ударил ножом в голову собутыльника из-за спиртного

27 Апр 2020 2020-04-27T07:50:52+03:00

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В голышмановскую полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в селе Усть-Ламенка 44-летнего мужчину ранили в голову. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Между потерпевшим и его знакомым в ходе распития алкоголя возник конфликт. В результате подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему два удара в голову.

– Ранее судимый 40-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции, он признал свою вину. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU