2020-04-27T05:00:29+03:00
Общество

Погода на 27 апреля в Тюмени: тепло и без осадков

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня тепло и без осадков.В Тюмени сегодня тепло и без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 27 апреля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 10 градусов, днем – плюс 17 – 18. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

Народный прогноз погоды: 27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. В народе святого Мартына называли Лисогоном, также этот день имел название "Вороний праздник".

В это время лисицы переселяются из старых нор в новые: «На Мартына на лисиц нападает курячья слепота». Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля – в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы. Прилетают стрижи и касатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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