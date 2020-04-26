2020-04-26T17:40:49+03:00
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Тюменские студенты и их потенциальные работодатели знакомятся онлайн

Онлайн-встречи проводятся в рамках проекта «Диалог с работодателем»
Лина Орлова
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Фото из группы "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтактеФото из группы "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте
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Представители ведущих компаний Тюменской области в открытых прямых эфирах рассказывают студентам, чего они ждут от молодых специалистов и выпускников при приеме на работу. Онлайн-трансляции стартовали 24 марта, их участниками уже стали сотрудники нескольких крупных компаний, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

— Сейчас студенты понимают необходимость выбора своего будущего места работы тщательнее, чем раньше. Они прислушиваются к советам специалистов, готовы брать на себя ответственность и развиваться. Здорово, что будущие специалисты осознанно подходят к этому вопросу, особенно в сложившейся ситуации, — считает председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

В онлайн-режиме специалисты ведущих компаний региона делятся секретами успешного сотрудничества. Подробности о проекте «Диалог с работодателем» и чек-лист с советами от работодателей опубликованы в официальной группе Студенческого совета Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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