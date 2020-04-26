26 Апр 2020 2020-04-26T16:04:42+03:00

В Тюменской области подарки получат более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Во время поздравлений будут соблюдаться повышенные меры безопасности

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Более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в преддверии 75-летия Великой Победы получат поздравительную открытку от губернатора Александра Моора и подарочный набор продуктов от тюменских производителей.

Так, например, 23 апреля, сотрудники управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района и волонтеры принесли подарок труженице тыла в годы Великой Отечественной войны, супруге участника войны Кадише Ерназаровой. Она родилась в 1924 году в селе Отын-Агаш Узункольского района Кустанайской области. С 14 лет начала работать в Ершовской МТС, в 2020 году отпраздновала 96 лет.

На встречах с ветеранами Великой Отечественной войны губернатор подчёркивал, что нынешнему поколению россиян необходимо передать память о тех временах, сохранить уважение к подвигам старшего поколения в сложные военные и послевоенные годы.

- Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью, многих лишила детства, юности, перечеркнула судьбы. Любовь и уважение к Родине позволило преодолеть тяжелейшие испытания, выдержать лихолетье военных лет. Трудно выразить словами благодарность и гордость, которые испытывает нынешнее поколение к людям, пережившим эту страшную войну, - рассказал Александр Моор.

Подарки ветеранам будут вручать специалисты соцслужб, администраций муниципалитетов и волонтёры по месту жительства. Во время поздравлений обязательно будут соблюдаться повышенные меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU