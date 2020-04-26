2020-04-26T17:40:30+03:00
Общество

Тюменские парламентарии обсудили, как повысить престиж сельского врача

Молодых медиков села приглашают участвовать в конкурсе «Мое призвание – сельская медицина»
Лина Орлова
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Для сельских врачей приобретут десять передвижных мобильных комплексов. Фото: pixabay.comДля сельских врачей приобретут десять передвижных мобильных комплексов. Фото: pixabay.com
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37 фельдшерско-акушерских пунктов заменят в Тюменской области в 2020 году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает «Вслух.ру».

Также для сельских врачей приобретут десять передвижных мобильных комплексов (врачебные амбулатории, передвижные ФАПы и маммографы). На эти приобретения выделено 126 млн рублей, из них 31 млн рублей – средства федерального бюджета.

Однако остается открытым вопрос, как обеспечить сельчан квалифицированными медицинскими кадрами. По словам заместителя председателя Тюменской областной думы, куратора социального блока в работе парламента и регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Виктора Рейна, здесь важна мотивация. Он считает, что историю создают выдающиеся личности, им же и быть мотиваторами молодежи.

– Самый яркий из примеров – это история заслуженного врача РСФСР, выдающегося организатора и основоположника бальнеологии в Тюменской области Евдокима Яковлева. Под его руководством в Нижнетавдинском районе был создан первоклассный медицинский центр «Ахманка». С целью повышения престижа сельских врачей мы инициировали создание в каждом районе музейных комнат, рассказывающих о становлении местной медицины, – рассказал Виктор Рейн.

В районах региона многие годы проводится конкурс «Мое призвание – сельская медицина», в рамках которого определяют лучшего земского доктора, фельдшера и медсестру. По заданию, медики пишут свои соображения о том, как развивать сельскую медицину.

– Эти сочинения – весьма содержательный аналитический материал, с множеством реальных предложений по улучшению медицины на селе, – считает народный избранник.

Победители могут получить призы в размере 20 000, 30 000 и 50 000 рублей. Конкурс проходит при личной финансовой поддержке депутата, подчеркивает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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