2020-04-26T17:43:43+03:00
Общество

Лесные голуби, вернувшиеся на Андреевское озеро, строят новое гнездо

Вяхири вьют гнездо на месте прошлогоднего
Лина Орлова
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Птицы устроили разборки. Фото: pixabay.comПтицы устроили разборки. Фото: pixabay.com
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Дачники на озере Андреевском наблюдали, как вернувшиеся с зимовки в теплых странах голуби устроили разборки с воронами, которые решили занять чужое гнездо. Лесные голуби в громком скандале с серыми воронами отстояли свое право на жилище, сообщает «Тюменская линия».

Сообщается, что обычно вороны ежегодно строят себе новое гнездо. Однако в этом году они решили занять территорию перелетных пернатых. Это пришлось не по нраву бывших хозяевам – вяхирям. Птицы устроили разборки. Как отмечают очевидцы птичьей дележки, победили птицы мира. Такой вывод дачники сделали, услышав ближе к вечеру торжествующие трубные голоса вяхирей.

Как известно, эти пернатые образуют долговечные пары. Прилетающие с юга супруги занимают уже знакомый им участок. Судя по разразившемуся птичьему скандалу, на Андреевском супруги застали в своем прошлогоднем доме непрошеных гостей.

Обычно пара выбирает место для гнезда в развилке ветвей или на горизонтальной ветви на высоте 2,5 – 20 метров. Самец собирает веточки, а супруга вьет гнездо, похожее на воронье. Голубица откладывает два яйца, а затем оба родителя их насиживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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