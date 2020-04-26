2020-04-26T17:46:43+03:00
Спорт

В 2021 году в Винзилях появится крытый ледовый каток

Рассказываем, что появится в здании
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В 2021 году в Винзилях появится крытый ледовый катокВ 2021 году в Винзилях появится крытый ледовый катокФото: Татьяна Коркина
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Крытый ледовый каток появится в створе улиц 60 лет Октября и Вокзальной в посёлке Винзили Тюменского района. Как сообщили в ГУС Тюменской области, спортивный объект общей площадью более 4 тысяч квадратных метров предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой, следж-хоккею, фигурному катанию и массовому катанию граждан.

В здании разместятся гардероб, медицинский кабинет, четыре раздевалки с душевыми и туалетами, помещения для сушки одежды, оборудованные в том числе и для маломобильных групп населения, пункт проката с двумя кабинами для переодевания, зона для хранения и сушки коньков. Появятся и трибуны для зрителей в количестве 100 мест.

Здесь же появится буфет, тренажёрный зал с различными видами спортивного оборудования, в том числе с механическими тренажёрами, а ещё помещение для заточки коньков. Чтобы механизированно заливать и обрабатывать лёд, предусмотрены льдоуборочный комбайн, бортоподрезная машинка, машина для заливки льда и нанесения краски на ледовую поверхность. Для заточки режущего инструмента и коньков предусмотрены станок для заточки ножей льдоуборочного комбайна, станок для заточки коньков в комплекте с пылесосом для заточных работ.

На территории катка появятся открытые стоянки автомобилей, открытая стоянка на 5 автобусов. Благоустройство включит в себя тротуары с твёрдым покрытием, газоны, озеленение деревьями и установку малых архитектурных форм с уличным освещением.

Срок окончания строительства – 30 июня 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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