Тюменцы обсуждают онлайн, как помочь местному бизнесу

26 Апр 2020 2020-04-26T15:05:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцы провели два мозговых штурма для помощи владельцам малого бизнеса в условиях режима самоизоляции. Креативный продюсер Андрей Зубов, сценаристы Алексей Южаков, Михаил Артемьев, Ксения Галеева и дизайнер Константин Тюменцев собираются в прямом эфире раз в неделю и создают идеи для рекламы и продвижения тюменских заведений.

Участниками двух первых выпусков стали кофейня, ресторан азиатской кухни и мужская парикмахерская. Так, кофейне разработать дизайн стаканов: на них будут нанесены надписи, которые отразят занятость обладателя.

— Если наши идеи нравятся представителям тюменских заведений, то мы отдаём их бесплатно для самостоятельной реализации. Круто, если представитель компании сразу дает обратную связь в прямом эфире, направляя наш поток идей в соответствии со стилем, философией компании. Так наша работа получается более продуктивной, — рассказала сценарист Ксения Галеева.

В следующих выпусках гостями станут владельцы бизнеса в event-сфере. На протяжении двух часов тюменцы предлагают идеи для рекламы каждого заведения, а у зрителей прямого эфира есть возможность в комментариях предложить свои варианты.

— Пока тестируем формат и видим, что запрос есть. Мы отстраиваем технологию, ведь раньше не занимались прямыми эфирами. В планах проводить трансляции регулярно: разгонять идеи для бизнеса и, в зависимости от запроса, это может стать либо еженедельным шоу, либо будем выходить в онлайн до четырех раз в неделю. Мы думаем, что это будет полезно предпринимателям, попавшим в новые условия, — рассказал креативный продюсер Андрей Зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU