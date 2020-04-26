2020-04-26T14:55:09+03:00
Общество

Капуста, картошка, морковка, горох: тюменские дачники к посеву готовы

Тюменцы на дачах приступают к посевному сезону
Лина Орлова
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Дачники готовятся к посадке капусты. Фото: pixabay.comДачники готовятся к посадке капусты. Фото: pixabay.com
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Тюменцы, которые предпочли провести режим полной самоизоляции за городом, начинают посевные работы, сообщает «Тюменская область сегодня».

– Уже сейчас садят морковку, петрушку и укроп, – отметила огородница со стажем Людмила Петраченко. – Если кто-то собирался посадить лук-чернушку, то эти семена вообще любят «грязные грядки».

По ее словам, сейчас самое время, чтобы почистить клубнику и землянику: ближайшие неделю-две можно проводить эти работы, не боясь повредить цветочные почки.

Дачники региона также готовятся к посадке капусты. Ее в центральной России садят на 29 апреля – в день Ирины-рассадницы. На Урале и в Сибири день посадки капусты приходится на 6 мая, Георгиев день, пояснила Людмила. По словам дачницы, разница в неделю обусловлена климатическими факторами.

– Но мы последнее время стараемся посадить пораньше, чтобы получить скорее урожай и уже летом кушать свежую капусту, – сказала она. – Садоводы придумали большое количество различных способов, чтобы уберечь рассаду капусты. Последнее время очень часто садят прямо в грунт: по одному или две семечки. И укрывают, кто чем, даже крышками от тортов. Получаются мини-парнички. Кто-то продолжает садить на рассаду, чтобы потом в прохладу пересадить на постоянное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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