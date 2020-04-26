2020-04-26T14:35:25+03:00
Экономика

Рыбоводы Тюменской области за три месяца вырастили более 1 тысячи тонн рыбы

Хозяйства ведут активную подготовку к зарыблению
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Рыбоводы Тюменской области за три месяца вырастили более 1 тысячи тонн рыбыРыбоводы Тюменской области за три месяца вырастили более 1 тысячи тонн рыбыФото: Татьяна Коркина
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За первый квартал 2020 года рыбоводные хозяйства Тюменской области вырастили более 1 тысячи тонн рыбы, что на 85 тонн больше уровня аналогичного периода 2019 года. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, это стало возможным благодаря мерам по обеспечению озёр кислородом в зимний период, которые ранее приняли рыбовод. Основными видами для выращивания по-прежнему являются сиговые и карп.

Сейчас хозяйства ведут активную подготовку к зарыблению предоставленных к пользованию рыбоводных участков. Крупнейшими предприятиями Тюменской области по производству рыбы являются ЗАО «Казанская рыба», ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» и ООО «Пышма-96».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что объёмы выращенной рыбы в Тюменской области за шесть лет увеличились более чем в три раза. Это стало возможным благодаря улучшению материально-технической базы. Средства на развитие отрасли выделяются из областного бюджета. Например, два года назад рыбоводные хозяйства получили субсидию в размере 10 млн рублей, на которые рыбоводческие хозяйства закупили рыбопосадочный материал у Тюменского рыбопитомника, «Пышмы-96», Сузгунского инкубационного цеха ФГУП «Госрыбцентр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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