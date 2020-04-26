В Конституции закрепят право россиян жить без войны

26 Апр 2020 2020-04-26T07:48:09+03:00

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В соответствии с новыми поправками, которые предложены к внесению в Конституцию РФ, подтверждена приверженность России миру и порядку во всем мире. Основной закон фактически провозгласит статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей.

Кроме того, в Конституции появится статья о недопустимости фальсификации истории. В соответствии с этим будет закреплен тезис о том, что память о героях, истории – неотъемлемая часть суверенитета страны. Таким образом, Россия будет защищать историческую справедливость и недопустимость вмешательства во внутренние дела.

Как отметил тюменский историк Александр Петрушин, несмотря на приверженность Советского Союза идеологии мира во всем мире, наша страна неоднократно вступала в военные конфликты и проводила операции с применением оружия.

– Если поправки о праве россиян жить без войны будут приняты, это означает, что государство будет нести ответственности перед гражданами за ведение любых военных действий. Это важный момент, поскольку каждый россиянин скажут, что не хотят войны и силовых способов разрешения международных конфликтов, – заявил эксперт.

Как отмечают инициаторы поправок, Россия – это центр большого «русского мира», который распространяется далеко за пределы государственных границ. Поддержка соотечественников, прописанная в Конституции, – это и есть провозглашение русского мира, в состав которого входят представители множества национальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU