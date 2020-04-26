2020-04-26T07:48:09+03:00
Общество

В Конституции закрепят право россиян жить без войны

Россия будет провозглашена страной-миротворцем
Есен Абилькенов
Поделиться:
Россия будет провозглашена страной-миротворцемРоссия будет провозглашена страной-миротворцемФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В соответствии с новыми поправками, которые предложены к внесению в Конституцию РФ, подтверждена приверженность России миру и порядку во всем мире. Основной закон фактически провозгласит статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей.

Кроме того, в Конституции появится статья о недопустимости фальсификации истории. В соответствии с этим будет закреплен тезис о том, что память о героях, истории – неотъемлемая часть суверенитета страны. Таким образом, Россия будет защищать историческую справедливость и недопустимость вмешательства во внутренние дела.

Как отметил тюменский историк Александр Петрушин, несмотря на приверженность Советского Союза идеологии мира во всем мире, наша страна неоднократно вступала в военные конфликты и проводила операции с применением оружия.

– Если поправки о праве россиян жить без войны будут приняты, это означает, что государство будет нести ответственности перед гражданами за ведение любых военных действий. Это важный момент, поскольку каждый россиянин скажут, что не хотят войны и силовых способов разрешения международных конфликтов, – заявил эксперт.

Как отмечают инициаторы поправок, Россия – это центр большого «русского мира», который распространяется далеко за пределы государственных границ. Поддержка соотечественников, прописанная в Конституции, – это и есть провозглашение русского мира, в состав которого входят представители множества национальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 мая
В Конституции закрепят право россиян жить без войны
Тюменских школьников приглашают на онлайн-чемпионат по робототехнике
Квиз о родном крае подготовили для тюменцев
Тюменские победители конкурса «Агростартап» активно осваивают полученные средства
В Тюмени и Тюменском районе отремонтируют 34 километра дорог в рамках нацпроекта
Творческие коллективы Тюменской области отправятся на Всероссийский фестиваль
«Библионочь-2020» в Тюмени прошла в онлайн-формате
В Ялуторовском районе посеяли ячмень, в Тюменском – морковку
В Тюменской области стартовала благотворительная акция «Почтовая станция «#Спасибоветеранам!»
В тюменском «Медгороде» усовершенствована система идентификации пациентов
Школьники Викулово изучают ПДД дистанционно
В Тюмени пройдёт областная военно-мемориальная экспедиция «Марш памяти»
Автопарк заводоуковской больницы пополнился новым автомобилем
Тюменские торакальные хирурги впервые в России применили новую методику
Автоинспекторы Тюмени в борьбе с лихачами используют современные методы
Онлайн-экскурсии по Тюменской области набирают всё большую популярность
Мультицентр «Контора пароходства» поддержал 6 проектов на сумму 800 тысяч рублей
Распутица в Тобольске не мешает доставлять почту вовремя
Тобольские травматологи используют новый вид имплантата при протезировании шейки бедра
Правительство Тюменской области поддержит арендаторов земельных участков
Акция «Георгиевская ленточка» в Тюменской области обрела новый формат
В Тюменском районе к самоизоляции подходят творчески