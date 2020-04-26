Тюменская область вошла в пятерку рейтинга по рождаемости

26 Апр 2020 2020-04-26T11:12:31+03:00

На юге Тюменской области в 2019 году родилось более 19 тысяч младенцев

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Тюменская область заняла пятое место федерального рейтинга по естественному и миграционному приросту населения за последние три года. Общий прирост региона составил 4%, Тюменская область обогнала Москву и Санкт-Петербург. ХМАО и ЯНАО заняли 14 и 15 места соответственно, сообщает «Вслух.ру».

Издание также приводит результаты Росстата за 2019 год о демографических показателя в федеральных округах. По данным ведомства, в УФО в прошлом году родилось более 134 тысяч малышей, из них в «тюменской матрёшке» – более 46 тысяч.

На юге Тюменской области появилось на свет более 19 тысяч ребятишек. Этот показатель при расчете рождаемости на 1000 человек выбил регион в лидер. На том же счету и Ямал, их показатель одинаков –12,6. Не на много отстает Югра, у нее – 12,4.

За первые два месяца 2020 года большая Тюменская область сохранила плюсовой естественный прирост населения. Как сообщает региональное управление загс Тюменской области, в первом квартале 2020 года выдано 4 тыс. 448 свидетельств о рождении, причем первый месяц этого года обогатил региона на 1535 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU