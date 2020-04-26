2020-04-26T10:24:24+03:00
Общество

Как весело и с пользой провести время в самоизоляции, рассказали тюменцы

Тюменка утверждает, что самоизоляция помогла ее семье сэкономить средства
Лина Орлова
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Режим самоизоляции позволил тюменской многодетной семье немало сэкономить. Фото: pixabay.comРежим самоизоляции позволил тюменской многодетной семье немало сэкономить. Фото: pixabay.com
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Больше времени на детей и развивающие занятия с ними: такой плюс режима полной самоизоляции для своей семьи нашла тюменка Мария Серова. По ее словам, в этом выигрывают многодетные семьи, ведь чем больше народа в доме, тем веселее игры.

–- Мы устраиваем игры в школу, в магазин, в городок, конструируем вместе. Дети не чувствуют нехватки общения. Возможно, что тем родителям, у кого один ребенок, в этом плане приходится значительно сложнее, – высказала предположения изданию «Тюменская область сегодня» многодетная мама.

По ее словам, режим самоизоляции позволил семье немало сэкономить. Например, теперь отпали расходы на питание старшего ребенка. К тому же сейчас школьники не посещают репетиторов, и это тоже экономит деньги.

– Экономится на дороге и, как почему-то выяснилось в нашей семье, на одежде, – пояснила Мария.

Конечно же, не обошлось без сложностей. Некоторые семьи специально подыскивали загородные дома, где будет просторно всем. В квартире бывает тесно. А еще мария отметила, что важно наладить режим дня.

– Самое сложное было в первую неделю: отрегулировать режим. Мы постарались максимально приблизить его к ежедневному распорядку дня, вписав виртуальные уроки и выполнение домашнего задания, объем которого увеличился. Причем домашнее задание дают не только школьнику, но и двум дошколятам: воспитатели присылают интересные творческие задания. Результаты фотографируем или снимаем на видео – и отправляем, – пояснила тюменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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