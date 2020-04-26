Советы клининга: тюменцам рассказали, как помыть окна безопасно

26 Апр 2020 2020-04-26T09:11:16+03:00

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С наступлением весны тюменки стараются навести красоту своих квартир, впустить в дом больше солнца, смыть пыль с окон. «АиФ - Западная Сибирь» предложила советы сотрудницы клининговой службы Веры Самохваловой. Рекомендации помогут тюменкам справиться с беспорядком.

Она посоветовала сначала вымыть окна, рамы изнутри, чтобы видеть все грязные места и пыль. Затем можно открыть створки и преступить к наружной очистке стекол.

Мыть окна можно несколькими способами. В идеале, если есть телескопическая щетка со скребком, которая «дотянется» даже до дальних углов. Ее сможет заменить швабра с длинной ручкой.

Специалист напомнила, что ни в коем случае нельзя вставать у открытого окна на табурет, стул, стол или прочую мебель. По технике безопасности также не рекомендуется накланяться и переваливаться за окно, не нужно и вытягивать руку, чтобы брызгать на стекло чистящее средство: его наносят только на тряпку или губку.

– Даже если вы не собираетесь забираться на стул или наклоняться в окно на улицу, все равно нужно надеть страховочный ремень, который можно заказать онлайн в спортивных магазинах или других сайтах. Не забудьте закрепить его за что-то крепкое. Это необходимая страховка, – говорит эксперт.

Она также рекомендовала не пренебрегать мерами безопасности и, если дома есть кому подстраховать, попросить об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU