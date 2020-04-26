Школьники Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 мая

26 Апр 2020 2020-04-26T08:01:29+03:00

Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и командой. Фото: Ирина Ромашкина

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Учащихся школ Тюменского района приглашают поучаствовать в конкурсе компьютерной анимации «Великой Победе посвящается…». Ребята могут попробовать свои силы в номинациях «Кукольная анимация», «Scratch анимация» и «Анимированная открытка к 9 мая».

– Районный конкурс компьютерной анимации «Великой Победе посвящается…» направлен на раскрытие творческого потенциала ребят. Его участники создают авторские короткометражные мультипликационные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, – сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и командой. Работы принимаются до 30 апреля.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне стартовал еще один районный конкурс. В нем школьникам предлагают раскрыть свой талант в ландшафтном дизайне. Здесь также можно выступить самостоятельно или же собрать команду до трех человек. Организаторы предложили ребятам создать работы в номинациях «Макет «Клумба Победы» в школьном дворе», «Макет «Клумба Победы» в парке», «Макет «Клумба Победы» в моем дворе». Дизайнерские проекты принимают до 7 мая, итоги конкурса подведут 15 мая. Подробности в положении конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU