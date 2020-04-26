2020-04-26T08:01:29+03:00
Общество

Школьники Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 мая

В Тюменском районе проводится конкурс компьютерной анимации «Великой Победе посвящается…»
Лина Орлова
Поделиться:
Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и командой.Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и командой.Фото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

Учащихся школ Тюменского района приглашают поучаствовать в конкурсе компьютерной анимации «Великой Победе посвящается…». Ребята могут попробовать свои силы в номинациях «Кукольная анимация», «Scratch анимация» и «Анимированная открытка к 9 мая».

– Районный конкурс компьютерной анимации «Великой Победе посвящается…» направлен на раскрытие творческого потенциала ребят. Его участники создают авторские короткометражные мультипликационные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, – сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и командой. Работы принимаются до 30 апреля.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне стартовал еще один районный конкурс. В нем школьникам предлагают раскрыть свой талант в ландшафтном дизайне. Здесь также можно выступить самостоятельно или же собрать команду до трех человек. Организаторы предложили ребятам создать работы в номинациях «Макет «Клумба Победы» в школьном дворе», «Макет «Клумба Победы» в парке», «Макет «Клумба Победы» в моем дворе». Дизайнерские проекты принимают до 7 мая, итоги конкурса подведут 15 мая. Подробности в положении конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 мая
В Конституции закрепят право россиян жить без войны
Тюменских школьников приглашают на онлайн-чемпионат по робототехнике
Квиз о родном крае подготовили для тюменцев
Тюменские победители конкурса «Агростартап» активно осваивают полученные средства
В Тюмени и Тюменском районе отремонтируют 34 километра дорог в рамках нацпроекта
Творческие коллективы Тюменской области отправятся на Всероссийский фестиваль
«Библионочь-2020» в Тюмени прошла в онлайн-формате
В Ялуторовском районе посеяли ячмень, в Тюменском – морковку
В Тюменской области стартовала благотворительная акция «Почтовая станция «#Спасибоветеранам!»
В тюменском «Медгороде» усовершенствована система идентификации пациентов
Школьники Викулово изучают ПДД дистанционно
В Тюмени пройдёт областная военно-мемориальная экспедиция «Марш памяти»
Автопарк заводоуковской больницы пополнился новым автомобилем
Тюменские торакальные хирурги впервые в России применили новую методику
Автоинспекторы Тюмени в борьбе с лихачами используют современные методы
Онлайн-экскурсии по Тюменской области набирают всё большую популярность
Мультицентр «Контора пароходства» поддержал 6 проектов на сумму 800 тысяч рублей
Распутица в Тобольске не мешает доставлять почту вовремя
Тобольские травматологи используют новый вид имплантата при протезировании шейки бедра
Правительство Тюменской области поддержит арендаторов земельных участков
Акция «Георгиевская ленточка» в Тюменской области обрела новый формат
В Тюменском районе к самоизоляции подходят творчески