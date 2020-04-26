2020-04-26T07:29:24+03:00
Общество

Тюменских школьников приглашают на онлайн-чемпионат по робототехнике

Зарегистрироваться на участие необходимо до 28 апреля
Лина Орлова
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29-30 апреля пройдёт первый открытый онлайн-чемпионат по роботехнике. Фото из группы "«RobotOn» - онлайн-чемпионат по робототехнике" ВКонтакте29-30 апреля пройдёт первый открытый онлайн-чемпионат по роботехнике. Фото из группы "«RobotOn» - онлайн-чемпионат по робототехнике" ВКонтакте
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Школьники от 11 до 17 лет сразятся в турнире по робототехнике 29 и 30 апреля. Первый открытый онлайн-чемпионат по роботехнике «RobotOn» пройдет в Тюмени, сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Для выполнения заданий командам понадобятся персональный компьютер с выходом в интернет и программная среда, которая позволит выполнить поставленную задачу.

По правилам чемпионата в составе одной команды должно быть два школьника одной возрастной категории и один наставник. Участникам состязаний предложили два направления: «Моделирование в Lego Designer» и «Программирование в среде TRIK STUDIO».

Команды будут выполнять задания на время. Файл с результатами своего задания участники должны будут сохранить в файлообменнике, ссылку выслать организаторам. Эксперты будут оценивать работы по следующим критериям: новизна, оригинальность и конструкторское решение.

Регистрация участников проходит онлайн, заявку нужно заполнить в файлообменнике организаторов до 28 апреля, а также выслать на электронную почту project@kvantorium-tyumen.ru согласие на обработку персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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