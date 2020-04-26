Тюменских школьников приглашают на онлайн-чемпионат по робототехнике
Школьники от 11 до 17 лет сразятся в турнире по робототехнике 29 и 30 апреля. Первый открытый онлайн-чемпионат по роботехнике «RobotOn» пройдет в Тюмени, сообщает информационное агентство «Тюменская линия».
Для выполнения заданий командам понадобятся персональный компьютер с выходом в интернет и программная среда, которая позволит выполнить поставленную задачу.
По правилам чемпионата в составе одной команды должно быть два школьника одной возрастной категории и один наставник. Участникам состязаний предложили два направления: «Моделирование в Lego Designer» и «Программирование в среде TRIK STUDIO».
Команды будут выполнять задания на время. Файл с результатами своего задания участники должны будут сохранить в файлообменнике, ссылку выслать организаторам. Эксперты будут оценивать работы по следующим критериям: новизна, оригинальность и конструкторское решение.
Регистрация участников проходит онлайн, заявку нужно заполнить в файлообменнике организаторов до 28 апреля, а также выслать на электронную почту project@kvantorium-tyumen.ru согласие на обработку персональных данных.
ИСТОЧНИК KP.RU