2020-04-26T06:16:03+03:00
Общество

Квиз о родном крае подготовили для тюменцев

Сильнейшие игроки получат ценные подарки
Лина Орлова
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Эфир первого квиза эфир набрал более 70 тыс. просмотровЭфир первого квиза эфир набрал более 70 тыс. просмотров
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Второй онлайн-квиз о родном крае собирает участников. Продемонстрировать знания приглашают всех, участие бесплатное, сообщает Мегатюмень.

Конкурсантов ждет 25 заданий об известных личностях, которые связаны со становлением и развитием столицы Западной Сибири. Вести онлайн-соревнование будет руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

По правилам квиза, тройка игроков, ответивших на задания первыми, получает баллы. Кто победит в турнире определят по сумме всех выполненных заданий. А для тех, кто присоединился к онлайн-игре позднее, организаторы подготовили специальные вопросы.

Самых сильных интеллектуалов наградят ценными подарками: портативными зарядками, термокружками, толстовками, кружками, экосумками и баллами в зачет интеллектуального онлайн-чемпионата «Кубок Короны».

Онлайн-квиз состоится в группе ВКонтакте «Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени» 27 апреля, начало в 16:30.

Кстати, в первом квизе приняли участие 85 человек, эфир набрал более 70 тыс. просмотров. Игру посвятили достопримечательностям Тюмени, личностям и историческим фактам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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