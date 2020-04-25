Тюменские победители конкурса «Агростартап» активно осваивают полученные средства

25 Апр 2020 2020-04-25T20:13:31+03:00

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Активное освоение полученных средств ведут первые победители конкурсов «Агростартап» в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, в хозяйствах появились 8 тракторов, грузовой автомобиль, 49 единиц техники и оборудования. Также фермеры закупили почти 380 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направления, 205 голов овец и 18 голов лошадей.

По итогам 2019 года 22 крестьянских и фермерских хозяйства получили грант на реализацию проектов создания и развития хозяйств в рамках проекта «Агростартап». Общая сумма предоставленных грантов составила 59,2 млн рублей. Срок освоения гранта установлен в течение 1,5 лет со дня поступления средств на расчётный счёт хозяйства, однако тюменские грантополучатели начали проводить реализацию своих бизнес-планов буквально сразу же. По состоянию на 1 января 2020 года в хозяйствах создали 41 постоянное рабочее место.

Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» проходит в Тюменской области с 2019 года. В рамках проекта постановлением правительства Тюменской области утверждено Положение о порядке оказания государственной поддержки на предоставление грантов на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств («Агростартап»).

ИСТОЧНИК KP.RU