В Тюмени и Тюменском районе отремонтируют 34 километра дорог в рамках нацпроекта

25 Апр 2020 2020-04-25T19:54:35+03:00

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Дорожники завершили укладку верхнего слоя на 850-метровом участке региональной дороги Тюмень – Нижняя Тавда. Как сообщили в ГУС Тюменской области, ремонт завершился 23 апреля 2020. Это первый участок дороги, который отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Следующие 12 километров региональной дороги на территории агломерации отремонтирую позже.

Кроме того, идут работы на дороге Тюмень – Криводаново (в районе деревни Субботина), на дороге Богандинский – Червишево – Чаплык (в районе села Червишево), ремонтируется подъезд к селу Ембаево. В общей сложности в рамках нацпроекта отремонтируют 34 километра региональных дорог Тюменской агломерации, а общая протяжённость ремонта составит более 170 километров.

Напомним, в Тюменской области взаимодействие с населением в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» происходит на всех уровнях и через разные каналы коммуникации. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в их числе: официальный интернет-ресурс проекта (bkdrf.ru), сообщества национального проекта в социальных сетях, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU