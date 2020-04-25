2020-04-25T19:30:02+03:00
Звезды

Творческие коллективы Тюменской области отправятся на Всероссийский фестиваль

Но из-за пандемии формат проведения отборочных мероприятий изменится
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Творческие коллективы Тюменской области отправятся на Всероссийский фестивальТворческие коллективы Тюменской области отправятся на Всероссийский фестиваль
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Всероссийский фестиваль-конкурс любительский творческих коллективов, который реализуется в рамках нацпроекта «Культура», меняет формат проведения отборочных мероприятий. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в связи с введёнными санитарно-эпидемиологическими мерами конкурсные этапы пройдут в виде трансляций видеоматериалов участников на YouTube – канале.

К участию в очном этапе фестиваля осенью 2020 года в Москве пригласят 60 коллективов, которые отберут по результатам этого тура. По итогам отбора 20 лауреатов получат грантовую поддержку. От Тюменской области участие в отборочном туре в онлайн-формате примут следующие коллективы:

- В номинации «Хореография» - Образцовый хореографический ансамбль «Каприз» (Тобольский район) с танцевальными номерами «Деревенская безделица» и казачий романс «Раченька», под руководством Татьяны Райт.

- В номинации «Театральные коллективы» - Народный любительский театральный коллектив «Альянс» (Абатский район) с программой из музыкальной комедии «Бабий бунт», по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Руководитель коллектива - режиссер Ольга Усольцева;

- В номинации «Цирковое искусство» - Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области Цирковая студия «Мечта» (Ишим) под руководством Ирины Смердовой. Участники представят номера: групповые жонглеры «Цветущий сад» и эквилибр на тростях «Мелодия вечного огня».

Стоит отметить, что коллективы, которые принимают участие в онлайн этапе конкурса, - лауреаты регионального фестиваля конкурса любительских творческих коллективов в Тюменской области в 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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