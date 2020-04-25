2020-04-25T19:16:39+03:00
Экономика

В Ялуторовском районе посеяли ячмень, в Тюменском – морковку

Работы по высадке овощей и зерна продолжаются в Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовском районе посеяли ячмень, в Тюменском – морковкуВ Ялуторовском районе посеяли ячмень, в Тюменском – морковку
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В Ялуторовском районе появились первые площади с посеянными зерновыми культурами. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, аграрии посеяли около сотни гектаров ячменя. Всего в 2020 году в регионе планируется засеять более 18 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами.

Посадка овощей началась в Тюменском районе. Так, хозяйства уже высадили на 23 гектарах морковку. Всего же на территории региона планируется высадить в открытом грунте более 100 гектаров различных овощей.

Помимо этого, в Тюменской области продолжаются другие виды весенне-полевых работ. К примеру, тюменские сельхозпроизводители добросовестно относятся к противопожарным мерам. Сегодня они создали более 730 километров минерализированных полос, что составляет около 60% от плана. В Тюменском, Голышмановском и Сладковском районах эти работы уже завершены.

Ранне-весеннее боронование выполнено на 30% сельскохозяйственных площадей, что составляет почти 250 тысяч гектаров из запланированных 819. В полях эти виды работ проводят более 260 хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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