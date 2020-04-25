В Тюменской области стартовала благотворительная акция «Почтовая станция «#Спасибоветеранам!»

25 Апр 2020 2020-04-25T19:21:07+03:00

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Отзывчивые тюменцы в преддверии 75-летия Великой Победы объединились, чтобы порадовать ветеранов приятными посылками и выразить благодарность добрыми делами. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в регионе стартовала ежегодная благотворительная акция «Почтовая станция «#Спасибоветеранам!», которую поддерживают предприятия, рабочие коллективы и волонтёры.

Благодаря слаженной работе добровольцев и всех желающих, приятные сюрпризы и патриотические бандероли получили уже почти 70 человек. Одна из них – 82-летняя Нина Ефимовна. Во время войны её отца и брата забрали на фронт, и они с мамой остались в маленькой деревушке в Курганской области. Жила семья скромно, но старалась не унывать и поддерживать друг друга во всём.

– О войне вспоминать и говорить тяжело. Мне очень приятно видеть, что сейчас, в мирное время, даже в самых сложных обстоятельствах люди не забывают о тех, кто рядом. Большое спасибо за оказанное внимание. Уверена, что именно добрые и искренние поступки делают нас, этот мир лучше и сильнее, – говорит ветеран.

В знак благодарности людям старшего поколения преподносят продуктовые наборы, бытовую технику, товары для здоровья, текстиль и предметы интерьера. Все посылки волонтёры доставляют, соблюдая повышенные меры обеспечения безопасности, включая использование антибактериальных средств, масок и социальную дистанцию.

Отметим, что акция продлится до 30 мая и реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» совместно с областным геронтологическим центром.

ИСТОЧНИК KP.RU