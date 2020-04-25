В тюменском «Медгороде» усовершенствована система идентификации пациентов

25 Апр 2020 2020-04-25T19:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Идентификационные браслеты получают в приёмном отделении «Медицинского города» все пациенты, которые поступают на лечение в круглосуточный стационар. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эти браслеты, которые не доставляют неудобств пациенту, пациенты носят на руке до момента выписки. В таких браслетах содержится вся актуальная информация о пациенте, включая его персональные данные и названия отделения, в котором он получает необходимое лечение.

Также на браслете есть специальный код, который позволяет медперсоналу быстро получить доступ к электронной медицинской карте пациента. По словам руководителя отдела системы менеджмента «Медицинского города» Арсения Басова, идентификационные браслеты помогают исключить путаницу с выдачей назначенных лекарств и процедур в тех случаях, когда в одном отделении лежат однофамильцы и у каждого есть свой вариант лечения.

– Теперь медсестра обязательно сверяет данные на браслете с данными в электронной медицинской карте. Также не исключены случаи, когда пациент может потерять сознание, находясь на территории больницы за пределами своего отделения. В таком случае ему необходимо оказать экстренную медицинскую помощь с учетом особенностей его заболевания. И если раньше идентификация больного в такой ситуации занимала некоторое время, сейчас это можно сделать за считанные минуты, – рассказал Арсений Басов.

Отметим, что по современным стандартам качества идентификация личности проводится на каждом этапе оказания медпомощи пациенту. Процедуру нужно проводить на каждом из этапов, начиная от забора анализов для транспортировки в операционный блок, что поможет снизить риск врачебной ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU