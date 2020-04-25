В Тюмени пройдёт областная военно-мемориальная экспедиция «Марш памяти»

25 Апр 2020 2020-04-25T19:26:45+03:00

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Проект тюменского областного поискового центра «Областная военно-мемориальная экспедиция «Марш Памяти» победил в конкурсе на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета НКО на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Как сообщили в областном поисковом отряде, мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

Идею проекта «Марш памяти» придумал Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа. Два года назад тюменские поисковики поучаствовали в марше на Невском пятачке, а теперь они выступили с инициативой преемственности опыта в Тюменской области.

«Марш памяти» пройдёт в июле 2020 года в формате военно-исторических летних сборов. На территории полигона ТВВИКУ раскинется палаточный лагерь военного типа, а участники – бойцы поисковых отрядов – пройдут занятия по строевой, тактической, огневой и специальной подготовке. Лагерь организуют с условиями быта красноармейцев довоенного периода. Ключевое мероприятие – 7-километровый пеший марш-бросок, чтобы отработать полученные навыки на практики.

Отметим, что областная военно-мемориальная экспедиция «Марш Памяти» посвящена формированию 368-й стрелковой Краснознамённой Печенгской дивизии, которая была сформирована в Тюмени и принимала участие в боях в Карелии и в освобождении Петрозаводска. Летом поисковые отряды Тюменской области примут участие в экспедиции в Карелии, где бойцы пройдут курс лекций и практических занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU