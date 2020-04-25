Автопарк заводоуковской больницы пополнился новым автомобилем
Автопарк заводоуковской областной больницы № 12 пополнился новым автомобилем – «Лада-Ларгус» с хештегом #СпасибоВрачам. Такой подарок сделали медицинским работникам во время пандемии коронавируса.
По словам главного врача областной больницы № 12 Николая Сипачёва, автомобиль стал хорошим подспорьем для местных медиков. Он помогает врачам и фельдшерам быть более мобильными на вызовах.
– Это очень важно, поскольку в условиях режима самоизоляции максимум необходимой медицинской помощи оказывается на дому, а сам город довольно протяженный. Кроме этого, в медицинской помощи нуждаются также пациенты из соседних сёл и деревень, плюс существует рабочая необходимость бывать в филиалах больницы и в областном центре, – рассказал Николай Сипачёв.
Нагрузка на службу неотложной помощи областной больницы № 12 возросла в три раза в связи с введением режима самоизоляции. Если раньше большинство горожан посещали поликлиники и больницу самостоятельно, то отныне медики выезжают на дом к пациентам. Каждый специалист посещает по 15 – 20 человек ежедневно. Поэтому автомобиль – бесценный и очень действенный подарок, который уж приносит пользу жителям Заводоуковского городского округа.
Как отметил Николай Сипачёв, работа связана с обслуживанием пациентов на дому.
– С обновлением автопарка выезды специалистов осуществляются более оперативно, чтобы жителям Заводоуковского округа было проще и безопаснее оставаться дома. Когда мои коллеги говорят, что мы работаем, дорогие земляки, для вас, а вы останьтесь дома для нас, в этом есть большой смысл, – подчеркнул Николай Сипачёв.
ИСТОЧНИК KP.RU