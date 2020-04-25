Автопарк заводоуковской больницы пополнился новым автомобилем

25 Апр 2020 2020-04-25T19:29:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Автопарк заводоуковской областной больницы № 12 пополнился новым автомобилем – «Лада-Ларгус» с хештегом #СпасибоВрачам. Такой подарок сделали медицинским работникам во время пандемии коронавируса.

По словам главного врача областной больницы № 12 Николая Сипачёва, автомобиль стал хорошим подспорьем для местных медиков. Он помогает врачам и фельдшерам быть более мобильными на вызовах.

– Это очень важно, поскольку в условиях режима самоизоляции максимум необходимой медицинской помощи оказывается на дому, а сам город довольно протяженный. Кроме этого, в медицинской помощи нуждаются также пациенты из соседних сёл и деревень, плюс существует рабочая необходимость бывать в филиалах больницы и в областном центре, – рассказал Николай Сипачёв.

Нагрузка на службу неотложной помощи областной больницы № 12 возросла в три раза в связи с введением режима самоизоляции. Если раньше большинство горожан посещали поликлиники и больницу самостоятельно, то отныне медики выезжают на дом к пациентам. Каждый специалист посещает по 15 – 20 человек ежедневно. Поэтому автомобиль – бесценный и очень действенный подарок, который уж приносит пользу жителям Заводоуковского городского округа.

Как отметил Николай Сипачёв, работа связана с обслуживанием пациентов на дому.

– С обновлением автопарка выезды специалистов осуществляются более оперативно, чтобы жителям Заводоуковского округа было проще и безопаснее оставаться дома. Когда мои коллеги говорят, что мы работаем, дорогие земляки, для вас, а вы останьтесь дома для нас, в этом есть большой смысл, – подчеркнул Николай Сипачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU