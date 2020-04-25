Тюменские торакальные хирурги впервые в России применили новую методику

25 Апр 2020 2020-04-25T17:17:08+03:00

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Торакальные хирурги тюменской Областной клинической больницы №1 с успехом выполнили уникальную операцию: однопортовую изолированную резекцию главного бронха с формированием неокарины или нового бронхиального соустья. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, хирургическое вмешательство проходило в корне лёгкого, на участке всего в несколько сантиметров. Врачи воспользовались специальным инструментарием и современной эндоскопической системой с качеством изображения 4K.

Операцию сделали пациенту с раком легкого редкой двойной локализации. Ранее мужчине уже проводили операцию на другом легком, поэтому специалисты ОКБ №1 практически изобрели новую органосохраняющую методику. Сложность операции состояла в том, что медикам нужно было добраться до корня лёгкого, не повредив сосуды. Затем удалить часть бронхиального дерева и создать новое межбронхиальное соустье из трёх бронхов.

Медикам было важно сохранить левое лёгкое, т.к. часть правого уже удалили по жизненным показаниям во время предыдущей операции. Но тюменские хирурги блестяще справились с задачей, благодаря навыкам в эндоскопической хирургии и большому практическому опыту.

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии и проходит амбулаторную послеоперационную реабилитацию. Врачи ОКБ№1 готовятся к очередной сложнейшей операции по профилю «торакальная хирургия».

Отметим, что в рамках развития нацпроекта «Здравоохранения» по снижению смертности от онкозаболеваний каждый год в Областной клинической больнице №1 внедряются высокотехнологичные и органосохраняющие технологии хирургического лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU