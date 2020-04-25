Мультицентр «Контора пароходства» поддержал 6 проектов на сумму 800 тысяч рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T17:33:03+03:00

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Шесть тюменских проектов на общую сумму 800 тысяч рублей поддержано по итогам конкурса «Цех» в номинации от мультицентра «Контора пароходства». До 15 декабря в Тюмени пройдёт реконструкция старого здания, реализуется образовательная программа для танцоров, музыкальная вечеринка и фотовыставка под звуки улицы.

Одним из победителей стал фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Волонтёры восстановят деревянный дом: почистят здание от грязи и старой краски, проведут грунтовку и покрасят, заменят кровлю и водостоки и укрепят фундамент. На «Цехе» проект получил 200 тысяч рублей, в 2020 году проект пройдёт в третий раз. А ещё организаторы фестиваля запустят реставрационную школу «Берег», где обучат волонтёров основам реконструкции и коммуникации, работе с партнёрами и СМИ на мастер-классах, лекциях и экскурсиях. Образовательный проект получил 100 тысяч рублей.

Возле мультицентра «Контора пароходства» в июне появится арт-объект «Воронка Памяти», который посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войны. Он будет состоять из модулей, оформленных рисунками детей. Проект получил 200 тысяч рублей на реализацию.

На разработку и реализацию образовательной танцевальной программы «А.Т.О.М» направлено 200 тысяч рублей. На площадке будут проходить просмотры и обсуждения хореографических спектаклей, экспериментальные баттлы, мастер-классы и лекции.

На реализацию фотовыставки «Другой город» и музыкальной вечеринке «Сборище хороших людей» направлено по 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», номинация от «Конторы пароходства» в конкурсе «Цех» появилась только в этом году. Всего эксперты получили 17 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU