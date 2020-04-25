Тобольские травматологи используют новый вид имплантата при протезировании шейки бедра

25 Апр 2020 2020-04-25T17:30:10+03:00

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Новый вид имплантата при протезировании шейки бедра стали использовать врачи-травматологи тобольской областной больницы № 3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, первую операцию с применением метода двойной мобильности провели 80-летней пациентке, которая была экстренно госпитализирована в приёмное отделение с переломом тазобедренного состава.

По словам заведующего травматологическим отделением областной больницы № 3 Алексея Гриня, количество операций по протезированию тазобедренного сустава каждый год увеличивается. И сейчас остро стоит вопрос о профилактике вывиха головки эндопротеза при повторной травме или неловком движении, особенно у пенсионеров.

– Если это происходит, требуется повторная операция, а это ещё одно хирургическое вмешательство и риск для пациента. Особая конструкция нового вида эндопротеза исключает его вывих. Метод двойной мобильности обеспечивает соответствующий уровень комфорта и качества жизни пациента после протезирования, – говорит врач.

Высокотехнологичную операцию проводят пациентам под спинномозговой анестезией, которая переносится гораздо легче, чем общий наркоз. Это позволяет оперировать возрастных пациентов с минимальными рисками. Хирургическое вмешательство предполагает замену повреждённого тазобедренного сустава на искусственный титановый имплантат. После такой операции пациент начинает двигаться и направляется на амбулаторное лечение через уже несколько дней. За год тобольские врачи проводят 40 таких операций.

ИСТОЧНИК KP.RU