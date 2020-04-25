Правительство Тюменской области поддержит арендаторов земельных участков

25 Апр 2020 2020-04-25T15:39:39+03:00

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Физические и юридические лица смогут воспользоваться новым пакетом мер, который приняли в Тюменской области для поддержки жителей в связи с пандемией коронавируса. Арендаторы по договорам аренды земельных участков, которые находятся в государственной собственности и заключены с департаментом имущественных отношений Тюменской области или органами местного самоуправления, уменьшат годовую арендную плану на сумму арендных платежей за период с 1 марта по 30 апреля 2020.

Если арендатор заплатил за первый квартал, оплату за март перенесут на следующий период. Так, платёж за второй квартал 2000 года может составить всего треть от установленной договором аренды суммы. Уменьшение арендной платы и перераспределение платежей произойдёт автоматически, никаких дополнительных заявлений от арендаторов не требуется.

Отдельные категории арендаторов тоже могут отсрочить арендные платежи за период и с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Арендную плату за этот период можно внести в любое время по его усмотрению, но не позднее 31 декабря 2020 года. Отсрочкой могут воспользоваться турагентства, гостиничный бизнес, организации культуры и развлечений, парикмахерские, салоны красоты, ремонтные мастерские и химчистки, пассажирские перевозки и перевозка грузов, воздушный транспорт и т.д. Доля доходов от осуществления установленного вида деятельности должна составлять более 70% в общем объёме доходов.

Чтобы получить отсрочку по договорам аренды земельных участков, заключённым с департаментом имущественных отношений Тюменской области, арендаторам необходимо подать заявление в свободной форме. Такое заявление можно направить почтовым отправлением (625000, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 30, корп. 1), по электронной почте dio@72to.ru или онлайн на сайте департамента dio.admtyumen.ru в разделе «Направить обращение».

ИСТОЧНИК KP.RU