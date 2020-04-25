Акция «Георгиевская ленточка» в Тюменской области обрела новый формат

25 Апр 2020 2020-04-25T16:03:14+03:00

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В период режима повышенной готовности во время пандемии коронавируса Дворец творчества и спорта «Пионер» и областной поисковый центр приглашают жителей Тюмени присоединиться к акции «Георгиевская ленточка». В этом году она пройдет в онлайн-формате.

Отмечается, что для участия в акции необходимо разместить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аватар с символом памятной даты, георгиевской лентой или опубликовать запись на личной странице с картинкой-аватаром и хештегом #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯпомнюЯГоржусь.

Есть и другой вариант, как поучаствовать – прикрепить георгиевскую ленточку в области сердца и выложить в соцсети фотографию с двумя хештегами #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома.

Добавим, что по условиям организаторов акции важно также пригласить к участию пять друзей в соцсетях. Более подробная информация на странице в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU