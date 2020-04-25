25 Апр 2020 2020-04-25T16:05:17+03:00

Еще восемь человек излечились от коронавируса в Тюменской области Фото: pixabay.com

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За сутки в Тюменской области подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции: число заболевших выросло до 374 человек. Но есть и хорошая новость: еще восемь человек выздоровели. Таким образом, количество выздоровевших составило 58 за всё время пандемии в регионе.

– К сожалению, за всё время в Тюменской области зафиксировано три смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, это пожилые люди, они имели ряд серьезных хронических заболеваний, – напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В данный момент продолжают лечение 313 пациентов. Десять детей проходят лечение в областной инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

Однако по-прежнему есть тяжелые пациенты: пять человек находятся на ИВЛ, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме.

– В обсерваторе находятся 107 человек, на самоизоляции – 3 504 человека. Контактных под наблюдением – 2 532, – уточнили в оперштабе Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU