Еще восемь человек излечились от коронавируса в Тюменской области
За сутки в Тюменской области подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции: число заболевших выросло до 374 человек. Но есть и хорошая новость: еще восемь человек выздоровели. Таким образом, количество выздоровевших составило 58 за всё время пандемии в регионе.
– К сожалению, за всё время в Тюменской области зафиксировано три смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, это пожилые люди, они имели ряд серьезных хронических заболеваний, – напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В данный момент продолжают лечение 313 пациентов. Десять детей проходят лечение в областной инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.
Однако по-прежнему есть тяжелые пациенты: пять человек находятся на ИВЛ, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме.
– В обсерваторе находятся 107 человек, на самоизоляции – 3 504 человека. Контактных под наблюдением – 2 532, – уточнили в оперштабе Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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