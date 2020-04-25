Патрулирование дорог у кладбищ усилили в Тюмени
Тюменские автоинспекторы усиляют патрулирование дорог у городских кладбищ. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.
– В эти выходные дни сотрудники ГИБДД обратят особое внимание на водителей, паркующих автомобили на обочинах дорог около кладбищ, – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Известно, что сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу по соблюдению ограничений, которые введены в регионе по причине эпидемиологической обстановки.
Напомним, что в регионе введен запрет на посещение кладбищ. Все близлежащие парковки закрыты.
Введенные ограничения не касаются вопросов погребения.
ИСТОЧНИК KP.RU