25 Апр 2020 2020-04-25T11:27:46+03:00

Патрулирование дорог у кладбищ усилили в Тюмени Фото: pixabay.com

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Тюменские автоинспекторы усиляют патрулирование дорог у городских кладбищ. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

– В эти выходные дни сотрудники ГИБДД обратят особое внимание на водителей, паркующих автомобили на обочинах дорог около кладбищ, – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Известно, что сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу по соблюдению ограничений, которые введены в регионе по причине эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в регионе введен запрет на посещение кладбищ. Все близлежащие парковки закрыты.

Введенные ограничения не касаются вопросов погребения.

ИСТОЧНИК KP.RU