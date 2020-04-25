2020-04-25T11:27:46+03:00
Общество

Патрулирование дорог у кладбищ усилили в Тюмени

Все близлежащие парковки закрыты
Руслан Савинов
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Патрулирование дорог у кладбищ усилили в ТюмениПатрулирование дорог у кладбищ усилили в ТюмениФото: pixabay.com
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Тюменские автоинспекторы усиляют патрулирование дорог у городских кладбищ. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

– В эти выходные дни сотрудники ГИБДД обратят особое внимание на водителей, паркующих автомобили на обочинах дорог около кладбищ, – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Известно, что сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу по соблюдению ограничений, которые введены в регионе по причине эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в регионе введен запрет на посещение кладбищ. Все близлежащие парковки закрыты.

Введенные ограничения не касаются вопросов погребения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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