Школьники Викулово изучают ПДД дистанционно

25 Апр 2020 2020-04-25T18:10:43+03:00

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Для юных инспекторов дорожного движения в Викуловском центре творчества запустили онлайн-программу внеурочной деятельности.

- Вместо традиционных уличных акций и профилактических мероприятий в школах основная работа переместилась в мессенджеры и соцсети. Каждый день руководитель передает ребятам задания, сопровождая их видеоинструкциями. В личные сообщения ребята отправляют таблички с ответами, фото поделок, пошаговые отчеты, презентации, рисуют буклеты по правилам дорожного движения, - пояснила руководитель движения ЮИД в Викуловском районе Ирина Щитова.

Она отметила, что даже сами дети подсказывают, какой еще конкурс или задание можно придумать, как удобнее организовать.

Кроме того, еще 37 первоклассников присоединились к занятиям «Безопасный путь». На ютуб-канале размещены видеоуроки, по ним дети учатся разрабатывать безопасный маршрут до своих школ, изучают основы ПДД, рисуют буклеты.

По данным издания «Тюменская линия», в рамках этой же работы в Викуловской школе №2 создали две группы «Азбука дорожного движения» для желающих изучать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU