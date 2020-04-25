25 Апр 2020 2020-04-25T17:00:54+03:00

Автоинспекторы Тюмени в борьбе с лихачами используют современные методы Фото: pixabay.com

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Тюменские автоинспекторы различными способами призывают автомобилистов к снижению скорости. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

- Каждая третья дорожная авария в Тюменской области происходит из-за превышения скоростного режима или неправильного выбора скорости в конкретных дорожных условиях, - напомнили в ГИБДД.

Скоростной режим контролируется сотрудниками ГИБДД с помощью скоростемеров, кроме того на дорогах работают современные приборы фиксации превышения скорости «Кордон».

Возможности «Кордона» позволяют зафиксировать скорость авто в движущемся встречном потоке транспорта

Отмечается, что на федеральных автодорогах в Уватском и Ишимском районах на специальных постаментах установлены разбитые в ДТП автомобили и баннеры, призывающие к выбору безопасной скорости в пути.

- В 2020 году число аварий из-за превышения скорости в Тюменской области остается на уровне прошлого года. Это, в том числе, позволяет достигнуть положительных показателей социального риска в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU