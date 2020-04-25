2020-04-25T16:10:40+03:00
Общество

Распутица в Тобольске не мешает доставлять почту вовремя

Два из 11 отделений связи города расположены на левом берегу
Руслан Савинов
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Распутица в Тобольске не мешает доставлять почту вовремяРаспутица в Тобольске не мешает доставлять почту вовремяФото: pixabay.com
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Автопереправу в Тобольске из-за рано установившейся теплой погоды закрыли в конце марта. С одного берега на другой теперь можно попасть по пешеходным мостикам. Но тобольские почтовики не унывают. Они переносят почту в машину, которая ждет их на противоположном берегу, а затем продолжают маршрут до отделения связи.

Почтовый водитель Сергей Южаков и его сопровождающие отлично знают, как действовать на маршруте в непредсказуемых ситуациях. Например, ежегодно изменения вносит ледоход. Если он затягивается, почтовики пользуются катером на воздушной подушке. После того как река очистилась ото льда, для людей и машин начала действовать паромная переправа.

- Левобережные и правобережные сельские почтовые отделения заранее пополняются товарами первой необходимости. Почта взаимодействует с подразделениями МЧС и администрацией района для организации в условиях паводка, - рассказал начальник Тобольского почтамта Александр Деревянченко.

Добавим, что Почта России в период самоизоляции не изменила механизм получения почтовых услуг.

Как отметило издание «Тюменская область сегодня», почтальоны при посещении пенсионера могут сразу же принять оплату за коммуналку и сотовую связь. Через них же можно заказать социально-значимые товары, которые продаются на почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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