2020-04-25T16:08:31+03:00
Общество

В Тюменском районе к самоизоляции подходят творчески

Молодежные организации присоединились к челленджу #моемруки #сидимдома
Светлана БОРИСОВА
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В Тюменском районе к самоизоляции подходят творческиВ Тюменском районе к самоизоляции подходят творческиФото: pixabay.com
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Чтобы сидеть дома было не скучно, в интернете один за другим появляются различные челленджи. К одному из них присоединились и молодежные общественные организации Тюменского района, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Первыми к челленджу #моемруки #сидимдома присоединились «Волонтеры Победы» Тюменского района. Они сняли и смонтировали ролик о поддержании рук в чистоте в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Эстафету подхватили «Волонтерский отряд «Прогресс» п. Боровский. Как надо мыть руки, ребята показали в своем ролике и разместили его в соцсети «ВКонтакте». Поддержали коллег и представители молодежной администрации Тюменского района, затем сообщество Луговской школы.

Таким способом ребята решили обратить внимание жителей района на серьезность ситуации и необходимость соблюдать режим самоизоляции, тем самым сохраняя свое здоровье и здоровье своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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