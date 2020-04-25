В Тюмени запустили акцию «Я внук героя».

25 Апр 2020 2020-04-25T14:29:10+03:00

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Дом культуры «Орфей» в Тюмени запустил акцию «Я внук героя!». Она посвящена празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Реальные истории публикуются в официальных соцсетях ДК – «ВКонтакте» и «Инстаграме».

– Мой дед прошел дорогами войны в звании сержанта. Был ранен, закончил войну в Германии. За время войны был награжден очень многими наградами, – рассказала директор «Орфея» Татьяна Харламова о своем дедушке Иване Анищенко.

Она отметила, что войска, в которых служил дед, считались элитарными.

– Бойцам этих подразделений завидовали и одновременно сочувствовали. «Ствол длинный, жизнь короткая!», «Двойной оклад – тройная смерть!», «Прощай, Родина!» – все эти прозвища, намекающие на высокую смертность, достались солдатам и офицерам, воевавшим в этих войсках, – пояснила Харламова.

Известно, что дед вернулся с войны, но о том, что пришлось увидеть и пережить, не мог рассказывать. А уже в мирное время запомнился как трудяга.

Добавим, что Дом культуры призывает не оставаться в стороне и поделиться историями. Как сообщает издание «Вслух.ру», для этого нужно отправить на адрес электронной почты рассказы, фото и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU