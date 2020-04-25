2020-04-25T14:31:32+03:00
Общество

Тюменцы могут начинать посадки в открытый грунт

Лучше пока выбирать холодостойкие культуры
Руслан Савинов
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Тюменцы могут начинать посадки в открытый грунтТюменцы могут начинать посадки в открытый грунтФото: pixabay.com
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Считается, что садить в апреле в открытый грунт рано. Однако, как отмечает издание «АиФ – Западная Сибирь», теплая весна 2020 года позволяет жителям региона начать высадку некоторых овощей сейчас.

По словам биолога, садовода с 15-летним стажем Виктора Синегловского, высаживать можно холодостойкие культуры: горох, морковь, репу, редис, редьку, сельдерей. Эти культуры выдерживают непродолжительные заморозки.

– Можно за одну или полторы недели накрыть грядку агроволокном или обычной пленкой, чтобы верхний слой, куда будете сажать семена, прогрелся. Ими же накрывают гряду и после высадки, для создания парникового эффекта. После появления всходов укрывные материалы можно убирать, но следите за температурой: если она приблизится к нулю, лучше «покрывала» вернуть на грядку, – отметил Синегловский.

Совет начинающим садоводам: поливать землю лучше до того, как начнете высаживать семена. Иначе их может просто размыть или заглубить в землю напором воды.

Что касается остальных культур, то их высаживать на открытый грунт лучше при температуре не ниже +15 градусов, то есть во второй половине мая и июне.

Добавим, что в конце апреля можно посеять и цветы: календулу, васильки, люпины, космею, скабиозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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