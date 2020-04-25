2020-04-25T11:30:39+03:00
Общество

Матери в Тюмени восстанавливают профессиональные навыки дистанционно

Учебный график подбирается индивидуально
Руслан Савинов
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Матери в Тюмени восстанавливают профессиональные навыки дистанционноМатери в Тюмени восстанавливают профессиональные навыки дистанционноФото: pixabay.com
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Центры занятости Тюменской области с марта 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» организуют дистанционное профобучение и дополнительную профподготовку женщин, которые заняты воспитанием детей дошкольного возраста.

На обучение могут быть направлены две категории женщин: находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и состоящие в трудовых отношениях.

– Их обучение организуется с учетом потребности работодателя. Также в процесс обучения могут включиться неработающие мамы дошкольников, которые обращаются в центры занятости самостоятельно. Обучение женщин может быть организовано по любым направлениям подготовки. Учебный график составляется по мере формирования группы по каждому из них, – сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Перечень приоритетных профессий для обучения можно найти на интерактивном портале департамента труда и занятости населения в разделе «Гражданам» – «Профессиональное обучение».

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства и регистрации предприятия. Напомним, что в период введения ограничительных мер центры занятости работают дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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