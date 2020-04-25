25 Апр 2020 2020-04-25T11:33:35+03:00

В Тюменской области самые высокие зарплаты у монтажников Фото: pixabay.com

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В департаменте труда и занятости Тюменской области подвели итоги первого квартала 2020 года. С подробными результатами ознакомилось издание «Вслух.ру».

Итак, за три месяца в службу занятости обратились 8 508 человек, 4 553 трудоустроили. Уровень – безработицы 0,68%. По данным на 1 апреля, в качестве безработных зарегистрировано 4 957 граждан. В областном банке службы занятости заявлено 18 355 вакансий. Из них 4019 – в сфере строительства, там самые высокие заработки.

Из специалистов, которые требуются в организациях Тюмени, самые большие зарплаты предлагают монтажникам разных профилей. Средняя зарплата для них составляет 70 375 рублей.

Для машинистов экскаватора (требовалось 109 специалистов) средняя зарплата составила 45 870 рублей. Для изолировщиков на термоизоляции – 46 250 рублей, каменщиков – 36 466 рублей, электросварщиков ручной сварки – 37 258 рублей.

Больше всего требовалось неквалифицированных рабочих (1646 вакансий) и водителей (1170 вакансий), средняя зарплата составила 16 893 рублей и 29 244 рубля соответственно. В организации также требовалось 280 поваров (21 329), 260 продавцов (19 496), 122 тракториста (25 375), 104 слесаря-сантехника (19 813).

Кроме того, были вакансии для 216 инженеров (средняя зарплата 35 691 руб.), 184 военнослужащих (30 250 руб.), 157 полицейских (26 211 руб.), 151 медсестры (24 878 руб.), 97 бухгалтеров (20 803 руб.), 90 учителей иностранного (24 949 руб.), 70 риелторов (45 191 руб.), 60 ветеринарных врачей (23 22 руб.) и прочие.

Уточним, что выше приведены данные областной службы занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU