2020-04-25T09:04:30+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-формате

Традиционные шествия состоятся после того, как закончится пандемия
Руслан Савинов
Поделиться:
«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-формате«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-форматеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Празднование Дня Победы и проведение акции «Бессмертный полк» переносится на в рамках борьбы с распространением коронавируса. Автор акции Геннадий Иванов предложил, как сохранить мероприятие в это непростое время: он призвал россиян разместить фото героев войны на своих автомобилях.

– Этот вариант не нарушает режим самоизоляции. Машины все равно ездят в городе: кто-то едет на работу, кто-то занимается доставкой. Ваше фото могут увидеть на светофорах, на парковке. Машины стоят во дворах. Соседи могут увидеть фото на вашем автомобиле, когда выйдут в магазин, — уверен Иванов.

Он отметил, что авто должны быть чистыми и исправными, а также без надписей: «На Берлин» и «Можем повторить».

Кроме того, о многих регионах страны акцию проведут 9 мая в онлайне. Тобольский департамент по культуре и туризму, например, призвал граждан поставить на аватарки аккаунтов в соцсетях фото родственников и участников Великой Отечественной войны.

– В завершение праздника Победы предлагаем в 21:00 зажечь в каждом окне свечу Памяти. Пусть сердца людей заполнятся теплом и светом в благодарность за подвиг нашего народа!, – заявили власти Тобольска изданию «Тюменская область сегодня». .

Добавим, торжественные мероприятия в 2020 году обязательно состоятся, как только угроза коронавируса отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области самые высокие зарплаты у монтажников
«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-формате
Студия журналистики в Туртасе перешла на новый формат работы
Погода на 25 апреля в Тюмени: без осадков
Центр поддержки экспорта поможет тюменским предпринимателям получить бесплатные услуги
В Тюмени оштрафовали женщину, которая жарила шашлык «без необходимости»
УФАС принимает жалобы тюменцев на отсутствие медицинских масок в аптеках
В Тюмени сократили количество рейсов пригородных автобусов
АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило экономию энергоресурсов в первом квартале
В Тюменской области трое молодых людей изнасиловали девушку
Что делать тюменцам, у которых за долги списали выплату на детей до трех лет?
Тюменца оштрафовали на пять тысяч рублей за прогулку по городу «без уважительной причины»
Улицу Димитрова в Тюмени завтра закрывают для проезда
В Тюмени против клещей обработали городские леса
«Вот-вот достигнет пика»: стало известно о паводковой ситуации в Тюменской области