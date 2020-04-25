«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-формате

25 Апр 2020 2020-04-25T09:04:30+03:00

Традиционные шествия состоятся после того, как закончится пандемия

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Празднование Дня Победы и проведение акции «Бессмертный полк» переносится на в рамках борьбы с распространением коронавируса. Автор акции Геннадий Иванов предложил, как сохранить мероприятие в это непростое время: он призвал россиян разместить фото героев войны на своих автомобилях.

– Этот вариант не нарушает режим самоизоляции. Машины все равно ездят в городе: кто-то едет на работу, кто-то занимается доставкой. Ваше фото могут увидеть на светофорах, на парковке. Машины стоят во дворах. Соседи могут увидеть фото на вашем автомобиле, когда выйдут в магазин, — уверен Иванов.

Он отметил, что авто должны быть чистыми и исправными, а также без надписей: «На Берлин» и «Можем повторить».

Кроме того, о многих регионах страны акцию проведут 9 мая в онлайне. Тобольский департамент по культуре и туризму, например, призвал граждан поставить на аватарки аккаунтов в соцсетях фото родственников и участников Великой Отечественной войны.

– В завершение праздника Победы предлагаем в 21:00 зажечь в каждом окне свечу Памяти. Пусть сердца людей заполнятся теплом и светом в благодарность за подвиг нашего народа!, – заявили власти Тобольска изданию «Тюменская область сегодня». .

Добавим, торжественные мероприятия в 2020 году обязательно состоятся, как только угроза коронавируса отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU