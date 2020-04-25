Студия журналистики в Туртасе перешла на новый формат работы

25 Апр 2020 2020-04-25T08:10:45+03:00

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Студия журналистики и фотографии «Teens-MEDIA» на базе Дома культуры поселка Туртас Уватского района перешла на дистанционный режим: две группы учащихся в используют «Инстаграм» и «ВКонтакте».

В назначенный час выхожу в прямой эфир в аккаунте в Инстаграм, показываю видео, презентации, которые помогают понять тему, разобраться в деталях. Домашнее задание проверяю во «ВКонтакте», «Вайбере», «Инстаграм», присылают личными сообщениями, - сообщила корреспонденту информагентства «Тюменская линия» руководитель студии Наталья Гайнутдинова.

Известно, что студию журналистики и фотографии Наталья открыла после 11 лет работы в газете «Уватские известия», пять лет назад. Знания и опыт в сфере журналистики захотелось передать детям, отмечает она.

Кроме того, для тех, кто больше интересуется фотожурналистикой, она организовывает индивидуальные занятия. Кто-то больше пишет, а есть и те, кто интересуется работой на телевидении. Они снимают ролики, делают стендапы. Наиболее успешные работы размещают в интернет-газете во «ВКонтакте».

- По итогам учебного года проводим тестирование. В этот раз итоговое занятие пройдет онлайн на ZOOM, проведу викторину. Отличившихся юных журналистов отмечу небольшими сюрпризами, - подвела итог Гайнутдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU