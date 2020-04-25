Погода на 25 апреля в Тюмени: без осадков
Сегодня, 25 апреля, в Тюмени пасмурная погода ожидается утром и днем, а утром небо ясное. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 8 метров в секунду.
В целом на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и дождь. Днем преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью -2,+3, а днем +7,+12.
Раньше этот день называли «Василий Парильщик»:
- На Василия весна землю парит, - подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли, в этом случае о ней говорили:
- Парится, как старуха в бане. Если поговорка оправдывалась, и солнце хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.
ИСТОЧНИК KP.RU