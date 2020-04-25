25 Апр 2020 2020-04-25T05:04:05+03:00

Погода на 25 апреля в Тюмени: без осадков Фото: pixabay.com

Утром ясно, а затем пасмурная погода

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Сегодня, 25 апреля, в Тюмени пасмурная погода ожидается утром и днем, а утром небо ясное. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 8 метров в секунду.

В целом на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и дождь. Днем преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью -2,+3, а днем +7,+12.

Раньше этот день называли «Василий Парильщик»:

- На Василия весна землю парит, - подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли, в этом случае о ней говорили:

- Парится, как старуха в бане. Если поговорка оправдывалась, и солнце хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU