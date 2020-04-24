Центр поддержки экспорта поможет тюменским предпринимателям получить бесплатные услуги

24 Апр 2020 2020-04-24T19:07:55+03:00

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Активную работу по поддержке тюменских предприятий, которые ориентированы на экспорт, начинает Центр поддержки экспорта Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, ЦПЭ начал собирать заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства для получения бесплатных услуг.

Первая услуга – поиск партнёров за рубежом. На основании информации, которую представят бизнесмены, Центр поддержки экспорта составит предварительный список потенциальных партнёров для компании на целевом рынке по отраслям. Также он найдёт дополнительную информацию, чтобы уточнить профили потенциальных торговых партнёров и оценить интерес к продукции предприятия. В итоге бизнесмены получат отчёт с перечнем потенциальных покупателей, которые готовы вступить в переговоры с той или иной компанией.

Вторая услуга – размещение на торговых площадках Alibaba и eBay. Предприниматеоям помогут создать личный аккаунт на популярных маркетплейсах.

Третья услуга – разработка коммерческого предложения в соответствии с запросом Заявителя.

Четвёртая – разработка и перевод на иностранные языки презентационных материалов в электронном виде, в т.ч. перевод упаковки товара.

Пятая – разработка сайте с возможностью смены языка сайта.

Главное условие получения услуги: компания должна быть зарегистрирована на юге Тюменской области. Отметим, что в связи с ограничением выезда за рубеж из-за пандемии, такие услуги актуальны как никогда.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявки для получения услуг принимаются в электронном виде на почту: export.tecrus@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU