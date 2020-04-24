В Тюмени оштрафовали женщину, которая жарила шашлык «без необходимости»

24 Апр 2020 2020-04-24T16:38:18+03:00

Делала она это на автостоянке

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В Тюмени проголодавшаяся женщина заплатит тысячу рублей за то, что жарила шашлык «без необходимости». Она нарушила режим самоизоляции.

– 16 апреля 2020 года в 16.10 женщина в нарушение Постановления Правительства Тюменской области «О введении режима повышенной готовности», жарила шашлыки при отсутствии какой-либо необходимости. В это время она находилась на автостоянке, расположенной в ста метрах от места фактического проживания, – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Также стало известно, что еще один тюменец, решивший насладиться свежим воздухом, не ушел от административного наказания. 15 апреля в 12.30 мужчина находился в общественном месте на расстоянии более ста метров от места фактического проживания. Там-то его и остановили полицейские. Горожанин также заплатит тысячу рублей в доход государства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что местный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя. Мужчину поймали за прогулкой по городу не в первый раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU