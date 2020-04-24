УФАС принимает жалобы тюменцев на отсутствие медицинских масок в аптеках
В Тюмени антимонопольщики продолжают мониторить изменения цен на средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день в управление поступило уже 90 заявлений с жалобами на отсутствие масок в аптеках.
– Это общероссийская тенденция. В регионе медицинские маски есть в одной розничной сети. Мы принимаем все необходимые меры для урегулирования ситуации. Если выявлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителей, оптовиков или аптек, которые привели к росту цен или дефициту масок, будут применяться все меры антимонопольного реагирования, – отметил руководитель регионального УФАС Игорь Веретенников.
По его словам, ряд дел уже возбуждены в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и в Республике Удмуртия. В Тюменской области пока нарушений не зафиксировано, сговоров среди предпринимателей также не обнаружено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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