В Тюмени сократили количество рейсов пригородных автобусов
В Тюмени сократили количество рейсов пригородных автобусов. Жителей региона призывают ограничить движение на общественном транспорте.
– По результатам анализа пассажиропотока изменено количество рейсов. Маршрутная сеть Тюменского района состоит из 67 пригородных маршрутов, по которым ежедневно выполняется 485 рейсов. Уже сокращены несколько рейсов по маршрутам: № 104 «Тюмень – Богандинский»; № 404 «Тюмень – Княжево»; № 112 «Тюмень – Червишево», – сообщил заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков.
Он призвал жителей и гостей Тюменского района взвесить целесообразность такого путешествия и движения на общественном транспорте. По его словам, автобус остается рискованным общественным пространством, в котором велик риск распространения и передачи вирусной инфекции.
Актуальную информацию о расписании автобусов, которые отправляются с Тюменского автовокзала, можно узнать в справочной службе автовокзала по телефону 500-593 и на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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