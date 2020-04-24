АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило экономию энергоресурсов в первом квартале

24 Апр 2020 2020-04-24T16:29:37+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в первом квартале 2020 года. Оптимизация технологических режимов перекачки нефти позволила за указанный период снизить потребление электроэнергии и получить экономический эффект в размере более 25 млн рублей.

В целях повышения КПД насосного оборудования проводятся работы по замене, капитальному и среднему ремонту агрегатов и оптимизация набора устанавливаемых роторов.

На объектах АО «Транснефть – Сибирь» проводится работа по замене и оптимизации систем освещения, устанавливаются датчики движения. Также ведется установка систем автоматического регулирования температурного режима и радиаторных термостатических регуляторов на производственных объектах. Применяются новые теплоизоляционные материалы при капитальном ремонте тепловых сетей, устраняются дефекты изоляции. Оптимизируется работа блочных индивидуальных тепловых пунктов, применяется режим дежурного отопления.

Вся автомобильная техника в подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль за передвижением транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость транспорта.

По данным ООО «Транснефтьэнерго», целевые показатели снижения удельного потребления электроэнергии подразделениями АО «Транснефть – Сибирь» в первом квартале 2020 года выполнены в полном объеме. Реализация энергосберегающих мероприятий позволила акционерному обществу эффективно использовать энергетические ресурсы и существенно снизить производственные издержки.